NAJVEĆA POLICIJSKA AKCIJA IKADA Razbijen lanac za krijumčarenje droge u Evropu: Zaplenjeni MILIONI EVRA, luksuzna vozila i vile

U petak u rano ujutro, policajci su upali u 180 kuća, a 45 ljudi je uhapšeno, čime je zaustavljen lanac krijumčarenja koji je mafijaškoj grupi doneo profit od 100 miliona evra u prvih šest meseci unosom 45 tona kokaina, saopštio je Evropol.

45 arrests in biggest ever hit on cocaine smugglers, Europol supported the operation involving Portuguese Judicial Police, Belgian Federal Police, Spanish Police, Dutch Police, Romanian Police, Brazilian Federal Police, and Dubai Police.

Akciju su vodile policije Portugalije, Belgije i Brazila, a pomagale su im policijske snage iz Španije, Holandije, Rumunije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U Brazilu je uhapšeno 38 ljudi, u Belgiji četvoro, u Španiji jedan i u Dubaiju dvoje, dodao je Evropol.

They were smuggling at least 45 tonnes of cocaine a year from Brazil to Europe, earning €100+ million in 6 months. The criminal syndicate was also involved in large-scale money laundering cross the globe.