UŽAS U NEMAČKOJ - Automobilom uleteo u pešačku zonu! POGINULE NAJMANJE DVE OSOBE (FOTO+VIDEO)

Kako piše "Russia Today", lokalne vlasti apelovale su na građane da ne prilaze mestu gde je došlo do incidenta. Policija je saopštila da je uhapsila jednu osobu i zaplenila vozilo sa kojim je počinjen ovaj užas.

- Uhapsili smo jednu osobu i jedno vozilo je zaplenjeno. Prema prvim nalazima, dvoje ljudi je umrlo. Molimo vas da nastavite da izbegavate centar grada - objavila je policija u Triru na Tviteru.

Prema pisanju lokalnih medija, nad gradom kruže helikopteri.

I am shocked. I can't believe those things would happen in #Trier. This is the heart of the city, a street I have walked endless of times, in the morning, after school, in the evening, drunk, with friends, alone, endless of times. Heartbreaking... 😭😭😭 pic.twitter.com/rN4wOGP5jR