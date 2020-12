KRICI ODZVANJAJU GRADOM - Prvi snimci užasa u Nemačkoj, vozač gazio i decu u pešačkoj zoni (FOTO+VIDEO)

Prema nezvaničnim informacijama, dve osobe su izgubile život, a više od 10 je povređeno. Policija je saopštila da je privela vozača i da je automobil konfiskovan.

Prema rečima očevidaca povređena su i deca.

BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver. pic.twitter.com/oQHM83arwv

Vozač je terencem uleteo među pešake, a na društvenim mrežama pojavljuju se uznemirujući snimci.

I am shocked. I can't believe those things would happen in #Trier. This is the heart of the city, a street I have walked endless of times, in the morning, after school, in the evening, drunk, with friends, alone, endless of times. Heartbreaking... 😭😭😭 pic.twitter.com/rN4wOGP5jR