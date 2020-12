“Otac i beba su poginuli, pokušali smo sve da je oživimo”: Potresne ispovesti svedoka UŽASA u Nemačkoj

Nemačka je danas zavijena u crno. Najmanje četiri osobe su stradale, od toga jedna beba, kada se vozač terenskog vozila zaleteo u ljude u pešačkoj zoni u Triru.

Prema navodima lokalnih medija, lokalna policija uhapsila je osumnjičenog i zaplenila vozilo kojim je počinjen ovaj zločin. Reč je o 51-godišnjem žitelju tog regiona.

Meštani tog grada su u šoku. Svedoci kažu da su ljudi vrištali i plakali, te da su u obližnjim radnjama potražili spas od sumanotog vozača. Opisali su kakav je horor i haos nastao u centru Trira posle gaženja ljudi.

“Terenac “Range Rover” krenuo je ka nama i gazio sve što mu se našlo na putu… Decu, bebe, odrasle… Žena je videla mrtvu bebu na ulici“, kaže jedan od očevidaca.

Lokalni mediji navode da je ubica gazio ljude čitav jedan kilometar i da se tek posle toga zaustavio.

Drugi svedok je takođe podelio sa medijima potresno svedočanstvo u vezi užasa koji je odneo četiri života.

BREAKING: Two dead and many injured after a car ploughed intentionally into pedestrians in #Trier Germany 🇩🇪 #TerrorAttack #Christmas pic.twitter.com/gncjJ2twad