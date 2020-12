STRAŠNIJE NEGO NA FILMU: Majka držala sina (41) u zatočeništvu 30 godina! Rođaka opisala UŽAS u kojem ga je pronašla u ranama!

Tužiteljka Ema Olson izjavila je da je istraga pokrenuta protiv žene koja se sumnjiči da je nezakonito uskraćivala slobodu i nanela teške telesne povrede 41-godišnjem sinu, koga je nedavno pronašla rođaka, a nakon toga obavestila policiju, prenosi AP.

Olsonova je dodala da je žena negirala da je bilo šta loše učinila, iako je sin prebačen u bolnicu zbog povreda.

"Ne možemo da zalazimo u to o kakvim se povredama radi", rekla je tužiteljka.

Swedish police arrest elderly woman on suspicion of keeping her son confined to their flat for nearly three decadeshttps://t.co/Vj4bgqvRrI