DVOJE LJUDI IZBODENO U ŠOPING CENTRU: Krvavi prvi dan nakon zaključavanja u Engleskoj

Muškarac je uhapšen nakon napada u kojem su dve osobe zadobile ozbiljne povrede, saopštila je policija.

Ubadanje nožem se dogodilo nakon što je građanima ponovo dozvoljeno da kupuju u radnjama nakon zaključavanja zbog epidemije korona virusa.

Muškarca koji je nosio masku preko lica zadržala je policija danas ispred radnje oko 10 časova.

What on earth is going on in UK

You carnt even go out shopping in Safety

Stop & Search needs increasing not decreasing

Sentences for Knife crime need to be more robust



