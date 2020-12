Sporno milion glasova: Svedočenje uzbunjivača koje dovodi u pitanje rezultate izbora u Americi

Klajn navodi da je FBI zatražio pristup njihovoj analizi podataka.

Na konferenciji za štampu u Virdžiniji „Amistad“ je predstavio tri svedoka, od kojih se jedan pojavio i na ročištu zakonodavnog tela Pensilvanije prošle nedelje.

Svedok Gregori Stenstrom rekao je da je video kako čovek iz "Dominiona“ ubacuje fleš-diskove u mašine za sabiranje glasova u okrugu Delavar, kao i da su izborni zvaničnici menjali različite diskove iz raznih mašina za sabiranje, što je dovelo u pitanje kontrolu rezultata, prenosi RT.

Itan Pis, kooperant američke poštanske službe iz Viskonsina, posvedočio je da mu je rečeno za planove o promeni datuma desetina hiljada glasačkih listića, kako bi se zaobišao zakonski rok za njihovo predavanje.

Jesse Morgan, a truck driver with USPS subcontractor says he was suspicious of his cargo load of 288,000 COMPLETED ballots: “I was driving completed ballots from New York to Pennsylvania. I didn’t know, so I decided to speak up.” pic.twitter.com/YYIiZL1V55