STRAŠNE SLIKE IZ SOLUNA: Na grobljima više nema mesta, kopaju se dodatni grobovi za žrtve korone

Slike sa groblja u grčkom Solunu su jezive - stotine novih grobova iskopano je za žrtve korona virusa, dok radnici u uniformama danonoćno kopaju nove.

Solun se nalazi u centru drugog talasa korona virusa, a od ukupno 2.186 novoobolelih u sredu, 453 je zabeleženo u ovom gradu.

Koliko su strašne posledice pandemije vidi se na grobljima u Solunu, koja su prepuna i na njima više nema mesta za preminule, zbog čega se kopaju novi grobovi za žrtve korona virusa.

Nadležni kažu da je za dva dana 18 osoba umrlo od korone. Novi grobovi iskopani su na groblju Vaskrsenje Gospodnje, dok je na groblju Evosmos na drugom kraju grada do sada obavljeno 70 sahrana, dok je na raspolaganju još 130 dodatnih grobova za žrtve virusa.

Brojevi su zastrašujući, prenose grčki mediji. Od aprila obavljeno je više od 160 sahrana žrtava korona virusa, a većina njih se dogodila u poslednja dva meseca.

Grčka je danas produžila restriktivne mere do 14. decembra kako bi zaustavila širenje korona virusa, rekao je portparol vlade Stelios Pecas.

Ovo je drugi lokdaun od početka pandemije i produžen je za nedelju dana.

Grčka je dosad registrovala 109.655 obolelih od korona i 2.186 preminulih, a severna Grčka je najteže pogođena koronom i bolnice su preopterećene.

Prva odluka vlade je bila da se restriktivne mere održe do 30. novembra, pa su produžene do 7. decembra, a sada do 14. decembra.

Pecas je dodao da će sezonske prodavnice koje prodaju samo božićne predmete moći da se otvore sledeće nedelje.