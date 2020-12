BIL KLINTON BIO GOST NA OSTRVU DŽEFTIJA EPSTAJNA: Evo koliko je njegova ćerka bila bliska sa desnom rukom MILIJARDERA PEDOFILA

Prema Epstajnovim dnevnicima leta, Klinton je leteo više od desetak puta privatnim avionom milijardera, gde njegove navodne žrtve tvrde da se dogodilo seksualno zlostavljanje.

Bivši američki predsednik Bil Klinton posetio je privatno ostrvo Džefrija Epstajna Litl Sent Džejms, tvrdi Dag Band, koji je skoro dve decenije bio glavni savetnik političara. Bend, koji je pomogao demokrati da pokrene Klintonovu fondaciju i stvorio Klintonovu globalnu inicijativu, dao je izjavu za Veniti Fer.

Prema njegovim rečima, Klinton je posetio privatno ostrvo nazvano "Pedofilsko ostrvo", gde su Epstajn i njegovi prijatelji navodno seksualno zlostavljali devojke i devojke, u januaru 2003. Band je rekao da je to bio jedan od retkih slučajeva kada je odbio da prati političara.

Navodna poseta ostrvu usledila je godinu dana nakon što su Epstajn i Klinton otišli ​​u Afriku na humanitarno putovanje na privatnom avionu finansijera nazvanom Lolita Ekpres. Bend je sa političarom otišao u Afriku. Tada je rekao da nije imao pojma o Epstajnovim navodnim seksualnim zločinima. Međutim, nakon putovanja Bend je rekao časopisu da je počeo da izbacuje Epstajna iz blizine političara, ali bez uspeha. Savetnik se setio kako je Epstajn davao smešne izjave tokom putovanja u Afriku, poput „hvalisanja da je izmislio tržište derivata“.

Ghislaine Maxwell

She'd fit right in with all the other Clinton associates pic.twitter.com/8lF0iMVAes