ANTALIJU POGODIO JAK ZEMLJOTRES: Panika među ljudima, sve se ljuljalo, STVARI PADALE SA POLICA

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 93,3 kilometra, Turski mediji javljaju da se potres osetio u Antaliji i susednim provincijama, prenosi Rojters.

Nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili šteti, a snimci sa društvenih mreža pokazuju da je veliki broj ljudi zemljotres uznemirio, kao i da su pojedinima popadale stavri sa polica.

BREAKING: 5.2 magnitude #earthquake hits off the coast of #Antalya, Turkey