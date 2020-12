PUCNJAVA NA MENHETNU: Napadač OTVORIO VATRU NA CRKVENI HOR! Zapucao pred bogomoljom, policija uzvratila (VIDEO)

Naoružani napadač pucao je danas iz vatrenog oružja tokom priredbe ispred jedne crkve u Njujorku, nakon čega ga je onesposobila policija koja je uzvratila vatrom, javlja Rojters.

Iz njujorške policije je rečeno da je napadač otvorio vatru ispred crkve Svetog Džona u Harlemu dok je na njenom stepeništu nastupao hor, prenosi Njujork post.

On je pucao u vazduh i na policiju, ali nikoga nije ranio, navodi Rojters.

BREAKING: NYPD respond to shots fired at St. John the Divine Church in New York City @PIX11News pic.twitter.com/VC3GyNesVZ

Osumnjičenog je ranio jedan policajac i on je prevezen u lokalnu bolnicu i nalazi se u kritičnom stanju.

Pucnjava se dogodila tokom zakazane besplatne božićne predstave na stepenicama istorijske crkve, koju je održao Saborni hor.

Priredba je bila prvi javni događaj te crkve otkako je pandemija korona virusa pogodila Veliku jabuku, dodaje se.

People should keep the area clear as police continue their investigation. Please stay away from the Cathedral area at this time. https://t.co/DK9mp6Q1as