PUTINOVA GODIŠNJA KONFERENCIJA: Još se nisam vakcinisao, ali učiniću to čim bude bilo moguće! (FOTO+VIDEO)

Na podsećanje da je godina za nama bila obeležena terorističkim napadima i dubokim podelama vezanim za objavljivanje karikatura proroka Muhameda, kao i da je Rusija bila protiv njihovog objavljivanja, pitanje je bilo gde je granica između slobode govora i onoga što je dozvoljeno.

Putin je odgovorio da je to jednostavno - tamo gde počinje ugrožavanje drugog prestaje vaša sloboda i istakao razliku u multikultularosti u Rusiji i drugim zemljama u Evropi.

On je takođe istakao da ne postoji religija u svetu u kojoj ima "i nagoveštaja agresije", a da kada se krđše prava vernika reakcija ne bi smela da uključuje oduzimanje života.

"Bog je dao život i samo on ga može uzeti", istakao je Putin.

12.25 - Po pitanju ustavnih amandmana koji su doneti ove godine, a koji mu dozvoljavaju da se opet kandiduje za predsednika Rusije 2024. godine, Putin je kazao da se vodi univerzalnim pravilom: ako je to dobro za državu, znači da je trebalo to uraditi. Međutim, kako je naveo, još uvek nije odlučio da li će se kandidovati na narednim izborima.

12.10 - Severni tok 2 je dobitna kombinacija, kao što su dva i dva četiri.

"Ne treba biti ekonomista da se shvati da je to u interesu i Nemačke i EU, smatra Putin.

11.50 - Putin je izrazio nadu da će se barem neki problemi u rusko-američkim odnosima rešiti u vreme administracije Džoa Bajdena koja stupa na dužnost u januaru.

"Pretpostavljamo da će novoizabrani američki predsednik razumeti šta se dešava, on je osoba koja ima iskustva i u unutrašnjoj i u spoljnoj politici", rekao je Putin.

11.15 - Pitanje kako ruski hakeri nisu pomogli Trampu da ostane u Beloj kući Putin je nazvao provokacijom i ponovio da se Rusija nije mešala u američke predsedničke izbore. Takođe, pitanje je sadržalo i "da li će primti Trampa ako zatraži azil".

"Cilj takvih navoda je da pokvare odnose SAD i Rusije. A Trampu ne treba posao u Rusiji pošto ima podršku mnogih u Americi" rekao je Putin.

10.52 - Pitanje da li su ruske specijalne službe dobile nalog da se ispita pojava koronavirusa, ostalo je bez odgovora.

"Šire se mnoge glasine o poreklu korone, ali trebalo bi poći od stava da se ne traže krivci već se ujediniti u naporima rešvanja problema. Pres konferencija nije mesto za priču o nalogu specijalnim službama" rekao je Putin.

10.37 - Na pitaje iz Novosiborska da li se već vakcinisao, Putin je odgovorio da još nije.

"Vakcina je za sada samo za određene, rizične grupe stanovništva, a kad bude bilo moguće vakcinisaću se", rekao je i dodao da je za sada iznad preporučenog godišta za vakcinaciju.

Predsednik Rusije je dodao da je masovna vakcinacija najbolji način da svet prevaziđe ovu pandemiju. Povodom pomoći drugim zemljama, Rusiji ne smeta da se komponenente vakcine proizvode i u drugim zemljama, dodao je ruski predsednik.

10.25 - Putin je podsetio da je Rusija prva zemlja koja je napravila vakcinu, Sputnjik V.

"Ruski zdravstveni sistem se pokazao efikasnijim od drugih. Rusija je reagovala još čim se virus pojavio u Kini." poručio je Piutin podsećajući da nijedna zemlja nije bila spremna za epidemiju.

10.18. - "Bez obzira na pandemiju, Rusija je dostojno obeležila 75 godina pobede nad nacizmom" istakao je Putin.

10.10 - Nešto posle 10 sati predsednik Rusije je počeo da odgovara na pitanja a prvo je stiglo iz Vladivostoka.

"Godina je bila kao i vreme, sa plusevima i minusima", rekao je Putin.

Pred konferenciju

Svi novinari, a njih je više stotina, već su zauzeli mesta u svojim salama.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov stigao je u salu gde će biti održana konferencija.

