ŠOK SNIMCI IZ VUHANA! Klubovi puni, svi uživaju u noćnim izlascima i to BEZ MASKI! (VIDEO)

Internetom su se proširili snimci brojnih žurki i koncerata na kojima se vide mladi zabavljaju, uopšte više ne brinući o koroni.

Uživaju u izlascima, gužvi, druženju u klubovima i hrani na uličnim štandovima. I sve to bez nošenja zaštitnih maski.

"Osećam se kao da živim neki drugi život nakon prvog talasa epidemije u Vuhanu“, rekla je za Rojters Žang Kviong (29) koja je rođendan proslavila s prijateljima u prepunoj pivnici.

Podsetimo, u Vuhanu nije prijavljen nijedan novi slučaj lokalne transmisije korona virusa još od 10. maja, a grad i ceo region bio je jedno vreme u najstrožem karantinu na svetu.

Grad od 11 miliona stanovnika bio je odsečen od ostatka Kine, a zatvaranje je počelo 23. januara. Putevi su bili blokirani, vozovi, autobusi i avioni nisu mogli da uđu u grad. Gotovo 3.900 od 4.634 smrtnih slučajeva izazvanih koronom u Kini zabeleženo je upravo u Vuhanu.

Wooo-han! #Coronavirus Ground Zero learns to party again a year after millions were locked down at start of pandemic #Wuhan #China pic.twitter.com/YjC9wF17pj