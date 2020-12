DRAMA U AVIONU! Putniku pozlilo pa PREMINUO, kompanija TVRDI da je bio zaražen koronom

Muškarac je brzo prebačen u bolnicu, gde je proglašen mrtvim.

Jedna putnik preminuo je nakon hitne intervencije medicinske službe na letu Junajted ejrlansa u SAD, a Agencija za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) sada želi da ispita osobe koje su putovale sa njim, preneo je Vašington post.

On je popunio listu pre ulaska u avion navodeći da se dobro oseća, ali avio-kompanija tvrdi da je on bio bolestan.

Avion koji je leteo iz Orlanda ka Los Anđelesu hitno je preusmeren u Nju Orleans zbog potrebe za medicinskom pomoći.

Muškarac je brzo prebačen u bolnicu, gde je proglašen mrtvim, dodaje Vašington post.

Kako se navodi u tekstu, preminuli nije u formularu pred ulazak u avion naveo da je pozitivan na korona virus, dodajući da nije imao simptome neke bolesti, međutim, Junajted erjlans navodi da je sada “jasno da je putnik pogrešno popunio formular”.

Avio-kompanija je postavila pitanje CDC-u da li je on imao korona virus, ali još nije dobila odgovor, odnosno komentar.

Neki korisnici društvenih mreža koji su bili na tom letu su napisali da je supruga preminulog imala simptome virusa, uključujući gubitak čula mirisa i ukusa, međutim, Junajted erlajns tvrdi da uprkos takvim navodima nema zvanične potvrde da je muškarac imao koronu.

“U vreme kada je let preusmeren, dobili smo informaciju da je putnik imao infarkt, pa je putnicima data opcija da pređu na drugi let ili da nastave po planu. Sada, kada nas je CDC kontaktirala direktno, delimo sve informacije sa tom agencijom, kako bi mogla da dođe do putnika koji su možda bili u opasnosti da budu zaraženi”, dodaje portparol.

Vašington post dodaje da nije poznato da li je nekoga od putnika kontaktirala Agencija CDC, ali je posada aviona u karantinu 14 dana.

Aerodrom i grad Nju Orlenas nisu želeli da potvrde ili demantuju informaciju o zdravstvenom stanju preminulog muškarca, niti su podelili bilo kakvu informaciju da li je on imao korona virus.

Vašington post podseća da je žena zaražena kovidom preminula u julu u avionu, tokom leta na relaciji Las Vegas – Dalas, a putnici nisu obavešteni o tome, dok uzrok njene smrti nije objavljen u oktobru.

Kompanija Juajted erlajns zamolila je potencijalne putnike da ne ulaze u avion ukoliko imaju simptome koji upućuju na kovid, poručivši da je najsigurnija varijanta za takve putnike da se testiraju.