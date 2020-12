BAJDEN SE PRED KAMERAMA VAKCINISAO PROTIV KOVIDA: Apelovao na građane da prime cepivo, pa POHVALIO TRAMPA (FOTO+VIDEO)

Džozef Bajden, izabrani američki predsednik, primio je vakcinu protiv koronavirusa kompanije "Fajzer" u bolnici u američkoj državi Delaver.

- Apelujem na građane da se vakcinišu kada to bude dostupno. Nemaju zbog čega da brinu - rekao je Bajden nakon vakcinacije, prenosi "Glas amerike".

Izabrani američki predsednik rekao je i da admnistracija aktuelnog predsednika Donalda Trampa zaslužuje priznanje zbog vakcine protiv korona virusa.

U SAD-u su je do sada odobrena upotreba vakcine protiv Kovida 19 – čiji su proizvođači farmaceutske kompanije "Fajzer-Bajontek" i "Moderna".

Sjedinjene Države najpogođenija su svetska država pandemijom Kovida. Prema podacima Univerziteta Džons Hopkins broj obolelih od Kovida 19 bliži se brojci od 18.000.000. Od posledica te bolesti preminulo je 318.602 građana.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW