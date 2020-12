DETALJI UBISTVA POLICAJACA U FRANCUSKOJ: Napadač pronađen mrtav, ministar unutrašnjih poslova se oglasio na Tviteru

Troje policaja je ubijeno, a jedan je ranjen u pucnjavi do koje je došlo kada su stigli u jednu kuću u udaljenom selu, reagujući na poziv zbog nasilja u porodici nad jednom ženom, navode policija i francuski mediji.

Prema navodima medija, kada su policajci stigli, 48-ogodišnji muškarac je pucao na njih i zapalio kuću.

Žena, za koju se navodi da je žrtva nasilja u porodici, pobegla je na krov kuće, a policija je uspela da je spasi, preneo je Rojters.

Gradonačelnik obližnjeg grada Sen Žist Fransoa Šotar rekao je da su specijalne snage izašle na lice mesta nakon pucnjave u selu, prenose mediji.

Šotar je naveo da je policija pozvana zbog nasilja u porodici u selu u centralnoj Francuskoj, udaljenom oko 180 kilometara zapadno od Liona.

Trois de nos gendarmes ont été tués cette nuit, alors qu'ils étaient engagés pour protéger et sauver.

Ce drame nous touche tous et endeuille le pays tout entier.

Je partage la douleur de leurs proches et de leurs frères d'armes et les assure de mon indéfectible soutien.