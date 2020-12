Stručnjaci: Makron bi mogao postati nezvanični lider EU

Francuski predsednik Emanuel Makron bi odlaskom Angele Merkel sa mesta kancelara mogao postati nezvanični lider Evopske unije, piše Dejli ekspres.

Kako navodi list, Makron i kancelarka Nemačke Angela Merkel se smatraju nezvaničnim liderima Evropske unije, koji imaju uticaj na Brisel kada je reč o ključnim odlukama. Dok Merkel verovatno, po isteku mandata 2021. godine, neće ići na to da peti put postane kancelarka, Makron se priprema za kandidaturu za 2022. godine, što znači da bi odlaskom Merkel on bio nezvanični lider EU, dodaje Dejli ekspres. Ben Haris-Kvini, direktor Bau grupe "trusta mozgova", najstarije ovog tipa u svetu, je upozorio da bi Makron brže zauzeo mesto Merkel njenim odlaskom 2021. sa vlasti. On je rekao da bi Makron mogao da iskoristi priliku da od EU stvori superdržavu po svom nahođenju, koja bi "zastrašila zagovornike demokratije i suvereniteta". "Makron se već neko vreme nameračio da uzme Angelino mesto, a njen odlazak sa funkcije će samo ubrzati proces. On je ekstremniji euro federalista nego što je to Merkel i verovatno će iskoristiti šansu da stvori od EU superdržavu po svojoj ideji, koja bi zastrašivala zagovornike demokratije i suvereniteta", rekao je Haris-Kvini za Dejli ekspres.

Anand Menon, direktor britanske grupe "trusta mozgova", rekao je da bi odlazak Merkel išao u korist Makronu, jer bi mogao da mu omogući da ojača francuski uticaj, ujedno i njegov, uoči izbora 2022. godine.



"Angelin odlazak ide u prilog Makronu, ukoliko Nemačka ne odluči da parira", rekao je Menon.



Vajn Grant, profesor na Univeritetu Vorvik, upozorio je da bi Makronu moglo da bude dozvoljeno da pokaže mišiće na evropskoj sceni, ukoliko bude reizabran za predsednika, ali je dodao da 26 članica EU možda ne bi bile oduševljene time.



"Makron je više federalista nego Merkel, koja se oslanja na mišljenje većine. Ali, Makron je ujedno i sputan svojom slabošću u Francuskoj. Nijedan drugi lider nije bio tako moćan kao Merkel. Njen uticaj nije samo plod ličnih kvaliteta, već političke i ekonomske moći Nemačke. Njen odlazak sa vlasti postavlja pitanje: Da li je nemačka vizija EU održiva i poželjna? Da li Francuska sa Makronom postaje vodeća sila u EU", zapitao je Grant.