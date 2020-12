DRAMA NA BOŽIĆ U SAD - Eksplozija uništila više zgrada, građani HITNO EVAKUISANI (FOTO+VIDEO)

Pojedini američki mediji su prvo objavili da je došlo i do urušavanja jednog od objekata, ali je ta informacija demantovana.

Za sada nema zvaničnih potvrda o povređenima, a prema pisanju pojedinih medija, u eksploziji je povređeno nekoliko osoba, a oko 30 ljudi je evakuisano, javlja The Sun.

Požar se navodno širi i na okolne objekte, a zapaljeno je i nekoliko vozila.

Prema rečima vatrogasne službe, od detonacije su popucala stakla na objektima.

Update - it’s near 2nd and commerce. Definitely an explosion. Jesus #nashville #downtown pic.twitter.com/BUlrFlBNru