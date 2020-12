"SEJANJE OBLAKA" Kina usavršava kontrolu vremena: Ima sve veće ambicije, a svet je zabrinut da će to iskoristiti KAO ORUŽJE

Tokom naredna 24 sata na okrug je palo više od dva centimetra kiše koja je, prema rečima lokalnih zvaničnika, ublažila sušu, smanjila rizik od šumskih požara i poboljšala kvalitet vazduha.

Zvuči kao naučna fantastika. Ali, Кina je decenijama dom jednog od najnaprednijih programa za kontrolu vremena na svetu. Generalno, ciljevi su bili skromni - više kiše u sušnim regijama, manje grada koji uništava useve i sunčani dani za velike nacionalne događaje. Međutim, ta skromnost počinje polako da popušta.

Ranije ovog meseca Кina je najavila planove da proširi svoje sposobnosti stvaranja kiše kako bi pokrila skoro 60 odsto zemlje do 2025. godine. Detalji su nedorečeni, ali raste strah od potencijalne vojne upotrebe ovih sposobnosti i njihovih efekata na već promenljivu klimu.

