NAPADAČ UŠETAO U KUGLANU, PA OTVORIO VATRU: Drama u Ilinoisu, u pucnjavi NASTRADALO TROJE LJUDI (FOTO+VIDEO)

Troje ljudi je poginulo, a troje ih je povređeno kada je naoružani napadač otvorio vatru u kuglani u Rokfordu u američkoj saveznoj državi Ilinois.

Kako je saopštila policija, 37-godišnji napadač je uhapšen.

Policija veruje da je u pitanju nasumični napad, prenosi AP.

Šef policije Den O`Ši je rekao da je u pucnjavi pogođeno dvoje tinejdžera.

