STRAVIČNA NESREĆA - U sudaru kamiona i autobusa POGINULO 37 OSOBA, povređeno 18

Autobus sa više od 60 putnika bio je na putu za prestonicu Jaunde iz grada Fumbana i udario je u kamion, pokušavajući da izbegne grupu ljudi koja se nalazila na putu noćas oko 02.00 časova, rekao je vladin zvaničnik Monono Voloa, preneo je AP.

"Većina putnika su bili oni koje su želeli da provedu Novu godinu sa porodicama, oni koji su se vraćali posle božićnih praznika ili poslovni ljudi sa poklonima za novogodišnje praznike", rekao je on.

More than 37 people are dead and 18 others seriously injured after a bus crash in #Cameroon's western village of Nemale, officials said https://t.co/uWslzQtvd9