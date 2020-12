EVROPA ČEKA NOVU GODINU UZ POLICIJSKI ČAS - Najstrože mere u mnogim zemljama, "NAJLUĐA NOĆ" BIĆE KAO NIJEDNA DO SAD

Vlade širom Evrope ovog decembra su morale nađu balas između suzbijanja širenja korona virusa i omogućavanja ljudima željnim razbibrige i opuštanja da praznike proslave sa porodicom i prijateljima.

Katolički Božić obeležile su zatvorene granice, zabrane okupljanja i katanci na lokalima, a sada predstoji doček "najluđe noći" kakav se ne pamti, Naime, u mnogim zemljama su pooštrene mere na snazi tokom celog prazničnog perioda, dok su pojedine vlade odlučile da "menjaju" Božić za Novu godinu, pa su tako 24. i 25. decembra popustili mere, dok su one koje će važiti za doček dodatno pooštrili.

To znači da će većina Evropljana 2021. dočekati pod strogim restrikcijama, a ovo su neke od zemalja u kojima će na snazi biti policijski čas.

Francuska

Francuska je ukinula naredbu o boravku kod kuće 15. decembra i zamenila je noćnim policijskim časom koji nije važio na Badnje veče. Međutim, on neće biti ukinut 31. decembra, kako je ranije najavljivano, da bi se sprečila veća okupljanja tokom novogodišnje noći.

Predsednik Emanuel Makron je ranije najavio da će mere biti postepeno, ublažavane počevši od 28. novembra, ali to nije sprovedeno zato što brojevi u poslednje vreme nisu ohrabrujući, naročito kada su u pitanju pacijenti na intenzivnoj nezi, kojih i dalje ima više od 3.200.

Albanija

U Albaniji od 24. decembra u periodu od 20 sati do 6 sati ujutru kretanje nije dozvoljeno, a ta mera važiće do 4. januara.

Mere će važiti samo tokom predstojećih praznika iz straha od širenja korona virusa. Za to vreme neće raditi barovi i restorani, a od mera su izuzete agencije za dostavu hrane ili hitne službe.

Poljska

Poljska uvodi vanredni policijski sat u novogodišnjoj noći od 19 časova do 6 sati ujutru kako bi sprečila dočeke na otvorenom, a od 28. decembra do 17. januara, za vreme raspusta, takozvani nacionalni karantin. U tom periodu na kućnim zabavama ne sme da se okupi više od petoro ljudi pored porodice domaćina.

Premijer Mateuš Moravjecki je objasnio da se restrikcije uvode i zbog priprema masovnog vakcinisanja Poljaka krajem januara i početkom februara, ali i zato što i dalje realno u istom periodu preti treći talas pandemije.

Italija

Od 21. decembra do 6. januara biće zabranjeno kretanje po regionima u Italiji, a to se odnosi i na one građane koji imaju svoje kuće u drugim područjima zemlje. Kretanje su bila zabranjena i po opštinama 25. i 26. decembra, a tako će biti i 1. januara.

Policijski čas od 22 do 5 ujutru biće na snazi za doček Nove godine.

Austrija

Austrija je bila jedna od onih koja je "žrtvovala" Novu godinu zbog Božića. Gotovo sve mere bile su popuštene 24. i 25. decembra kako bi građani mogli da se okupe sa svojim bližnima, ali je već od 26. proglašena treća nacionalna blokada koja će trajati mesec dana.

Novim zaključavanjem ponovo je na snagu stupio celodnevni policijski čas, a iz kuće je moguće izaći u kupovinu svakodnevnih potrepština, zbog odlaska kod lekara, na posao, ali i pružanja pomoći drugima.

Pooštrene mere predviđaju značajno smanjenje kontakata, tako što je jednom domaćinstvu omogućeno da ima kontakt sa samo jednom osobom iz drugog domaćinstva. To znači da ni za Novu godinu neće biti moguće napuštati kuću bez valjanog razloga, kao ni slavlje sa onima koji nisu ukućani.

Španija

Španija je uvela "praznične mere" koje će važiti od 23. decembra do 6. januara. Za to vreme na snazi je zabrana putovanja između regiona, ali i noćni policijski čas od 23 sata do 6 ujutru.

Međutim, policijski čas za novogodišnju noć neće početi do 1.30 posle ponoći, a ista satnica je važila i za Badnje veče.

Grčka

Grčka je u novembru morala da uvede nacionalno zaključavanje, drugo po redu ove godine, nakon agresivnog porasta broja slučajeva.

Od tada je produžavala zaključavanje dva puta, poslednji put 14. decembra. Tada je olučeno da će noćni policijski čas i zabrana kretanja između regiona biti na snazi i za božićne i novogodišnje praznike.

Portugal

Noćni policijski čas od 23 sata stupiće na snagu u Portugalu 31. decembra, jer vlada uvodi mere za smanjenje širenja korona virusa tokom obično prometne noći.

Pre dve nedelje, vlada je rekla da će ljudi moći da se vrate kući pre policijskog časa u dva sata ujutru u novogodišnjoj noći, ali prethodno najavljena ponovna procena mera uzela je u obzir trenutnu pandemijsku situaciju i primorala vladu na oštrije mere.

Mađarska

Mađarska je početkom decembra odlučila da zadrži restriktivne mere, uključujući policijski čas od 19 časova, najmanje do 11. januara kako bi sprečila širenje korona virusa. Jedini izuzetak je bilo Badnje veče kada je policijski čas ukinut.

Premijer Viktor Orban nedavno je jasno rekao da nikakve proslave Nove godine u zemlji neće biti.