TERORISTIČKI NAPAD NA AUTOBUS U SIRIJI - Poginulo najmanje 28 ljudi (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)

Autobus sa civilima napadnut je na putu Dejl el Zor-Palmira.

„Oko 16 časova autobus na auto-putu Dejr el Zor-Palmira u blizini naselja Kabažeb napali su teroristi. U napadu je poginulo 28 ljudi, a 13 je ranjeno“, navodi agencija.

Iako teroristi Islamske države više zvanično nijednu teritoriju ne drže pod kontrolom, ima navoda o njihovom prisustvu u pustinji između reke Eufrat i Palmire.

SYRIA: At least 28 killed after ISIS destroyed a convoy of buses carrying SAA soldiers heading towards Homs. pic.twitter.com/Zv9qusnCJ4