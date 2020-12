David Geta: Vakcina jedini izlaz iz epidemije korona virusa

Slavni francuski di-džej i producent David Geta (Guetta) izjavio je danas da nema drugog izlaza osim vakcine protiv korona virusa za zaustavljanje epidemije i povratak publike.

Geta (53) koji u Parizu trenutno snima koncert ispred piramide muzeja Luvr, koji će biti emitovan za doček Nove godine, rekao je u intervjuu Frans presu da je odlazeća godina bila teška za svet šou biznisa.

"Ja sam jedan od privilegovanih jer sam ostavio nešto novca na stranu, tako da nisam bio u stresu da li ću imati šta da jedem narednog meseca, ali u muzičkoj industriji nije tako svima. Mnogo je teško za ljude koji rade kao i ja", rekao je Geta i podsetio da su noćni klubovi zatvoreni, brojni festivali i koncerti otkazani.

Slavni di-džej je rekao da je jedini izlaz vakcina i dodao da će je primiti u nadi da će narednog leta ponovo biti slavlja.Geta, koji je autor hitova "The World is Mine", "Just a Little More Love" i "When Love Takes Over", na vrhu je svetske liste najtraženijih klupskih disk džokeja na svetu.