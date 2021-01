EKSPLOZIJA AUTOMOBILA BOMBE U SIRIJI - Više osoba poginulo na pijaci u pograničnom pojasu! (VIDEO)

Na pijaci u gradu Ras al-Ajn na severu Sirije, u pograničnom pojasu sa Turskom, eksplodirao je automobil-bomba, prenela je sirijska državna agencija.

Rojters prenosi da je u eksploziji poginulo više ljudi, ne navodeći tačan broj žrtava.

At least five people killed in a car bomb explosion in Serekaniye (Rasa al-Ayn) that under Turkish and pro-Turkey Syrian armed groups in northeastern Syria. pic.twitter.com/BQfyBS10io