ILEGALNA NOVOGODIŠNJA ŽURKA I U FRANCUSKOJ - Pet osoba uhapšeno, napisano više od 1.000 kazni (FOTO+VIDEO)

Više od 2.500 partijaša su prisustvovali ilegalnoj zabavi u regiji Bretanja u Francuskoj, uprkos restriktivnim merama koje je uvela vlada i policijskom času, preneo je CNN.

Oko 1.600 kazni je napisano u subotu odmah nakon žurke, koja je započela u četvrtak, otkrio je ministar unutrašnjihih poslova Žeral Darmanen putem Tvitera.

Lieuron, France - New years eve corona virus rave.



An estimated 2500 people attended and fought with the police and set fire to police cars when they tried to shut it down. pic.twitter.com/P2EBDZWFu8