Snažan zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihteru pogodio Ameriku - Tresla se Aljaska

Zasad nema potvrde o povređenima niti je izdata opasnost od cunamija.

Zemljotres se dogodio na 243 kilometra od grada Adaka na Aljasci. Epicentar je bio na 17 kilometara dubine.

Ova ostrva, smeštena na jugozapadu Aljaske poznata su kao Vatreni prsten, a zemljotresi i vulkani za ovo podneblje nisu retkost.

2021-01-03 M6.1 #Alaska #earthquake detected by my #Stornoway #Scotland #seismometers



Signal: clear P arrival on one unit, muddled on the other



Dist.: 7836.4km

Travel Time: 11m 13.5s

Depth: 17.08km#Python @obspy @matplotlib infographic with @raspishake data #CitizenScience pic.twitter.com/cDPmeBv4KY