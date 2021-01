ŠOK TEST NAUČNIKA - HOĆE DA BLOKIRAJU SUNČEVU SVETLOST! Pokreću impozantan projekat, a podržao ih je i BIL GEJTS

Prvo testiranje, koje bi se moglo dogoditi sledeće godine ili početkom 2022, finansijski je podržao i osnivač Majkrosofta Bil Gejts.

Ovaj prvi test bio bi samo test balona i instrumenata koji bi se koristili u eksperimentu. Naučnici bi proučavali hemijske reakcije u stratosferi kroz balon koji bi leteo 10 kilometara iznad Zemlje. Projekat su finansirali privatni donatori, a sada im se pridružio Bil Gejts.

Krajnji cilj projekta je korišćenje balona za slanje reflektujućih čestica u atmosferu u nadi da će blokirati ili ograničiti direktnu sunčevu svetlost na Zemlju i smanjiti učinke globalnog otopljenja.

Solar #geoengineering will be here before we know it! Harvard scientists announced this week that they're proposing a June 2021 test flight of a research balloon designed to shade the earth from greenhouse gases. Learn more from @ScienceMagazine: https://t.co/TNz86nt9oe