TRI DANA UOČI IZBORNE POBEDE BAJDENA! Senatu stižu vesti da 11 senatora neće glasati za potvrđivanje rezultata izbora

Tri dana uoči potvrđivanja izborne pobede Džoa Bajdena u Senatu stižu vesti da 11 senatora neće glasati za njihovo potvrđivanje, zbog, kako navode, neregularnosti, dok su se četiri republikanska senatora u nedelju pridružila saopštenju demokrata kojim pozivaju Kongres da rezultate o pobedi Bajdena potvrdi.

Iako teško da mogu da spreče potvrđivanje Bajdenovog izbora za novog američkog predsednika, ova dešavanja mogla bi da produže proceduru i da odlože inauguraciju zakazanu za 20. januar. Svaki član Kongresa ima pravo da se po bilo kom osnovu usprotivi glasanju o potvrdi rezultata Elektorskog koledža, navodi Glas Amerike. Po prigovoru se, međutim, ne postupa ukoliko nije uložen u pisanoj formi i ako ga nisu potpisali po jedan član Predstavničkog doma i Senata. U slučaju kada postoji takav zahtev - zajednička sednica dva doma Kongresa se prekida i njihovi članovi počinju odvojena zasedanja kako bi prigovori bili razmotreni.

Da bi postao održiv potrebno je da se oba doma saglase o prigovoru dvotrećinskom većinom glasova. Ukoliko se to ne dogodi - prelazi se ponovo na brojanje Elektorskih glasova. Takav slučaj poslednji put se desio 2005. kada su članica Predstavničkog doma Stefani Tabs Džons iz Ohaja i članica Senata Barbara Bokser iz Kalifornije, obe iz redova demokrata, uložile prigovore na rezultate glasanja iz Ohaja, tvrdeći da je tokom glasanja bilo izbornih nepravilnosti. Oba doma Kongresa su razmatrala prigovor i odbacila ga. Džordžu Bušu mlađem, tada aktuelnom predsedniku i republikanskom kandidatu, Kongres je potvrdio drugi predsednički mandat.

Aktuelni i novoizabrani republikanski senatori koji se protive potvrdi ishoda američkih predsedničkih izbora traže da Kongres formira posebnu komisiju koja bi ispitala optužbe i to u hitnom postupku, za samo deset dana. To bi moglo da dovede do situacije da Senat i Predstavnički dom moraju da održe razdvojene sednice, navodi Rojters. Četiri republikanska senatora danas su, međutim potpisala izjavu zajedno sa pet demokratskih i jedanim nezavisnim senatorom u kojoj se poziva na potvrđivanje rezultata izbora.

"Glasači su rekli svoje, a Kongres sada mora da ispuni svoju odgovornost za potvrđivanje izbornih rezultata", navodi se u izjavi koju su potpisali republikanski senatori Suzan Kolins, Lisa Murkovski, Bil Kasidi i Mit Romni, prenosi Rojters.

Prema zakonu, oba doma Kongresa se 6. januara nakon izbora sastaju na zajedničkoj sednici kako bi zvanično pročitali rezultate, izbrojali glasove i saopštili ishod. Senatori koje predvodi Ted Kruz kao i stotinak republikanskih kongresmena teško mogu da spreče Bajdenov izbor, ali mogu da otegnu proceduru. Oni bi mogli da isposluju da Senat i Predstavnički dom moraju da održe razdvojene sednice, navodi Rojters.