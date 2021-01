PANIKA U NJUJORKU! Tržni centar evakuisan zbog sumnjivog vozila punog eksploziva!

Policija je saopštila da je u 7:40 ujutru po lokalnom vremenu dobila poziv da se u kolima nalazi kanister sa eksplozivnom materijom, prenosi Dejli njuz.

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci dešavanja u Njujorku, a na kojima se vidi evakuacija ljudi.

#Breaking Queens Place Mall on #Queens Boulevard in Elmhurst, #NewYork has been evacuated by police due to a suspicious vehicle. Citizen reports that the vehicle has a battery hooked up to a propane tank in it. @CitizenApp pic.twitter.com/pyM5wW6rvO