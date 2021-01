KOMUNISTI NEĆE PREUZETI BELU KUĆU! Tramp najavio nova saznanja o izbornoj prevari: Pazite šta će se pojaviti u narednih nekoliko nedelja (VIDEO)

Tramp je to izjavio u ponedeljak na mitingu u Džordžiji, gde se danas održavaju ponovljeni izbori koji će odlučiti većinu u američkom Senatu.

- Pazite šta će se pojaviti u narednih nekoliko nedelja. Pazite šta će biti obelodanjeno - rekao je Tramp.

Za Senat se bore dvoje republikanskih kandidata, Dejvid Perdju i Keli Lefler, a protivnici iz redova demokrata su im Džon Osof i Rafael Vornok.

Republikanskoj partiji je, naime, potrebno još jedno mesto da bi sačuvala većinu u Senatu.

- Nema šanse da smo izgubili u Džordžiji. To su bili namešteni izbori, ali i dalje se borimo i videćete šta će se dogoditi - naveo je Tramp.

On je pozvao građane da podrže republikanske kandidate u Džordžiji, navodeći da će demokrate pokušati da preuzmu Vrhovni sud.

Time bi, kako je rekao, nestale verske slobode, drugi amandman, granice i veliki novi zid.

- Nikada više neće biti poštenih izbora u Americi - ocenio je Tramp i istakao:

- Neće preuzeti Belu kuću! Đavolski ćemo se boriti.

Sorry, but the number of votes in the Swing States that we are talking about is VERY LARGE and totally OUTCOME DETERMINATIVE! Only the Democrats and some RINO’S would dare dispute this - even though they know it is true!