(UŽIVO) SPECIJALNE SNAGE UPALE U KONGRES! Tramp pozvao na smirivanje strasti, oglasio se i Bajden, ali HAOS U VAŠINGTONU I DALJE TRAJE (FOTO+VIDEO)

Američki Kongres večeras je trebalo da potvrdi izbornu pobedu Džoa Bajdena, dok se više hiljada demonstranata okupilo oko zdanja na Kapitol hilu u Vašingtonu. Posle probijanja ograde, upali su u zgradu i potukli se sa policijom.

Šta znamo do sada? - Stotine pristalica odlazećeg američkog predsednika Donalda Trampa probile su metalne barikade i ušle u Kapitol u Vašingtonu. - Demonstranti ne priznaju izbornu pobedu Džoa Bajdena i ne žele da Senat potvrdi njegov predsednički mandat. - Pre ulaska u Kapitol, bilo je velikih sukoba sa policijom; vlasti su u Vašingtonu zbog nereda proglasile policijski čas. - Policija je članovima Kongresa rekla da stave maske protiv suzavca. - U Kongresu se vodila debata o primedbama na regularnost izbora u saveznoj državi Arizoni, a kada su demonstranti uleteli u zgradu, debata je prekinuta. - Predsednik SAD Donald Tramp naredio je raspoređivanje Nacionalne garde u Kapitolu.

22.52 - Specijalne snage ušle su u zgradu Kongresa

Specijalne snage ušle su u zgradu sa namerom da isteraju demonstrante. Na mrežama su se pojavili i snimci.

Спецназ вошел в здание Капитолия, где находятся протестующие https://t.co/CkzDhv0Lp4 pic.twitter.com/HmDuZ0lDGN — РИА Новости (@rianru) 06. јануар 2021.

22.20 - Lideri demokrata u Kongresu pozvali Trampa da smiri proteste

Lider demokrata u američkom Senatu Čak Šumer i predsedavajuća Predstavničkog doma demokrata Nensi Pelosi uputili su zajednički apel aktuelnom predsedniku Donaldu Trampu da naredi demonstrantima koji ga podržavaju da se odmah povuku iz zgrade Kongresa.

"Pozivamo predsednika Trampa da zahteva od svih demonstranata da momenatlno napuste zgradu Kongresa i Kapitol hil", poručeno je.

22.12 Oglasio se Bajden

"Ovo je napad na temelj slobode u Kapitolu, napad na predstavnike naroda i državne službenike koji rade u srcu SAD. Ovo je napad na vladavinu prava i najsvetije u Americi, a to je dužnost prema narodu", poručio je.

22.06 - Pronađena i eksplozivna naprava u prostorijama Republikanske partije, a bezbedno je detonirana. Prostorije demokrata su evakuisane zbog sunjvog paketa.

22:05 - Aktivirana Nacionalna garda

Predsednik SAD Donald Tramp naredio je raspoređivanje Nacionalne garde u Kapitolu. Svi pripadnici Nacionalne grade u gradu Vašingtonu su angažovani.

21:30 - Obezbeđenje pištoljima sprečavalo upad u salu Senata

Stotine pristalica odlazećeg američkog predsednika Donalda Trampa probile su metalne barikade oko Kapitola u Vašingtonu prolazeći pored obezbeđenja i rušeći ograde. Kako javlja CNN, demonstranti su u međuvremenu probili snage i ušli u zgradu.

Potpredsednik Majk Pens je, kako prenose mediji, evakuisan iz zgrade i to tajnim prolazima.

21:25 - Ranjena žena u pucnjavi

Kako javljaju mediji, policija u Vašingtonu upucala je ženu ispred zgrade američkog Kongresa, prenose američki mediji.

Prema prvim informacijama ona je upucana u vrat, a na snimku sa lica mesta se vidi kako je na nosilima iznose dok su oko nje do zuba naoružani policajci.

Middle East media covering the storming of US Capitol makes you feel some type of way pic.twitter.com/Pc0oJhuuuR — kos_data (@kos_data) 06. јануар 2021.

20.03 - Sukobi sa policijom

Policija je navela da je uhapšeno oko 10 ljudi, a evakuisane su dve zgrade, uključujući Kongresnu biblioteku. Brojnim kongresmenima i drugom osoblju u okviru kampusa Kapitola je rečeno da napuste svoje prostorije.

Police and Trump supporters are going at it INSIDE of the Capitol. Never thought we’d see something like this pic.twitter.com/MqBJoKYHbP — philip lewis (@Phil_Lewis_) 06. јануар 2021.

CHAOS: Arrests being made as Trump supporters try to storm the US Capitol



Video via @Julio_Rosas11



pic.twitter.com/0aLz2VDrvJ — Breaking911 (@Breaking911) 06. јануар 2021.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak sukoba pristalica Donalda Trampa i policije.

„Trampove pristalice sukobile su se sa policijom na stepenicama Kapitola dok Kongres unutra broji glasačke listiće“, prokomentarisao je američki novinar Filip Luis.

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) 06. јануар 2021.

„Trampove pristalice srušile su četiri sloja sigurnosne ograde i pokušavaju da uđu u zgradu Kapitola. Ovo je najluđa stvar koju sam video u životu. Hiljade demonstranata, policija ih ne može zaustaviti ”, napisao je reporter Elijah Šefer komentarišući trenutnu situaciju u Vašingtonu.

Zašto je došlo do sukoba?

Podsećanja radi, u toku je sednica Kongresa na kojoj se potvrđuju glasovi elektorskog koledža za predsednika i potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država.

U Vašingtonu su protesti pristalica Donalda Trampa, koji su se okupili jer smatraju da su predsednički izbori na kojima je pobedu odneo Džo Bajden, bili namešteni.

Obraćajući se okupljenima ranije danas, Tramp je kazao da "oni neće odustati i da ne priznaju poraz", i dodao da je sramotno šta se desilo na izborima.