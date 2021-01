Demonstrant ZAUZEO SENAT, podigao ruku i sa govornice viknuo: ''TRAMP JE DOBIO IZBORE!'' Nestvarne slike iz Vašingtona, Kapitol OPKOLJEN (FOTO+VIDEO)

Stotine pristalica odlazećeg američkog predsednika Donalda Trampa probile su metalne barikade i ušle u Kapitol u Vašingtonu, a zbog toga je Kongres prekinuo zasedanje na kojem je trebalo da se potvrdi pobeda Džoa Bajdena na predsedničkim izborima.

Koliko je čitava stvar neverovatna, pokazuje i prizor iz sale Senata - demonstrant je stao na čelo, podigao ruku i viknuo "Tramp je dobio te izbore".

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT

U međuvremenu se oglasio i sam Tramp.

"Molim vas, dajte podršku našoj policiji na Kapitolu i našim snagama reda. Oni su istinski na stani naše zemlje. Ostanite mirni", napisao je Tramp na Tviteru.

Several people got on to a scaffolding outside Senate, took it to second floor, which looked like the area where McConnell’s office is located, and started banging on windows pic.twitter.com/IIZ21nkzFT