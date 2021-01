DRAMA U VAŠINGTONU: Tramp izdao naređenje - VOJSKA KREĆE NA KAPITOL! (FOTO+VIDEO)

Stotine Trampovih pristalica probilo je metalne barikade i sukobilo se s policijom oko 13 sati po lokalnom vremenu. Upali su u Kongres.

Došlo je pucnjave u zgradi Kongresa u Vašingtonu, javljaju novinari na licu mesta. CNN prenosi da je jedna žena ranjena i da se nalazi u kritičnom stanju. Kako prenose mediji, pogođena je u grudi, ali se ne znaju tačni detalji pucnjave.

Predsednik SAD Donald Tramp naredio je raspoređivanje Nacionalne garde u Kapitolu. Svi pripadnici Nacionalne grade u gradu Vašingtonu su angažovani.

Glass panes in one door to House floor apparently smashed, as armed officers draw guns - as pro-Trump goons stormed the Capitol pic.twitter.com/SODIdbVJ0F — West Wing Reports (@WestWingReport) 06. јануар 2021.

"Čuo sam policajca koji je rekao "ispaljeni su hici", napisao je na Tviteru novinar Huffpost-a Met Fuler koji se nalazi u zgradi.

Policija Kapitola je morala da izvuče i oružje na demonstrante koji su zaposeli zgradu Kongresa.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) 06. јануар 2021.

Obezbeđenje u zgradi Kongresa uperilo je vatreno oružje u demonstrante koji su došli pred vrata sale američkog Senata i pokušali da uđu.

Nešto kasnije oni su uspeli da se probiju u salu Senata.

Obezbeđenje je prethodno kongresmenima podelilo gas maske i oni su evakuisani iz zgrade Kongresa.

Među njima su bili i aktuelni potpredsenik Majk Pens i novoizabrana potpredsednica Kamala Haris, prenosi CNN.