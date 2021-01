SVET NA NOGAMA ZBOG DOGAĐAJA U AMERICI! London, Berlin i Pariz osudili upad u Kongres, Trampove pristalice nazivaju ''NASILNOM RULJOM''

Britanski premijer Boris Džonson ocenio je kao "sramne scene" u Vašingtonu posle upada Trampovih pristalica u Kongres i pozvao na mirnu i urednu primopredaju dužnosti novom predsedniku Džozefu Bajdenu.

"Sramotne scene u američkom Kongresu. SAD su branioci demokratije širom sveta, i sada je od vitalnog značaja da se prenos moći odvija mirno i uredno", naveo je Džonson na Tviteru.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.