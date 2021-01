JOŠ JEDNA NESREĆA TOKOM DEMONSTRACIJA: Mladić (24) pokušao da se popne na skelu visoku 9 metara pa PAO!

Muškarac star 24 godine teško je povređen večeras kada je pao sa skele postavljene na zgradi Kongresa.

On je povređen tokom pokusaja da se popne na skelu visoku devet metara na zapadnoj strani zgrade Kongrese, prenosi CNN.

Kako se navodi, prebačen je u bolnicu u teškom stanju, a za sada nije jasno zbog čega je pokušavao da se popne na skelu.

Police depot crowd control as protesters encourage others to climb scaffolding at capital hill #capitol #capitolhill #WashingtonDC #Washington #DCProtests #DCRally pic.twitter.com/De5FL7fppU