Putin dočekao Božić u hramu iz 13. veka (VIDEO)

Prošle godine, podseća Sputnjik, Putin je dočekao Božić u crkvi Preobraženja u Sankt Peterburgu.

U istom hramu je bio i godinu dana ranije i 2012. godine kad je bio premijer.

Putin je prošle godine rekao novinarima da je kršten baš u ovom hramu u Sankt Peterburgu.

Inače, crkvu na ostvru Lipno Putin je posetio u septembru 2016. zajedno sa Dmitrijem Medvedevim. Crkva svetog Nikole izgrađena je u 13. veku.

While the rest of the world is watching the surreal events in Washington, Russian President Vladimir Putin is at midnight mass near the historic city of Veliky Novgorod, about 200km south of St Petersburg.



It's Christmas Eve in Russia.pic.twitter.com/aGOVGvxGnB