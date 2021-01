TRAMPOVE PRISTALICE O HAOSU U KONGRESU: Ponosni smo i NE PREDAJEMO SE! Bajdene, ne ulaziš u Belu kuću (VIDEO)

Rulja sastavljena od stotina pristalica odlazećeg predsednika SAD-a Donalda Trampa sinoć je upala u zgradu Kongresa u Vašingtonu, prilikom sednice Kongresa na kojoj je trebala formalno da se potvrdi pobeda izabranog predsednika Džozefa Bajdena.

Smrtno su stradale četiri osobe, objavila je vašingtonska policija. Vašington je pod policijskim časom, a zgrada Kapitola i okolne ulice okružene su pripadnicima interventne policije.

"Ne predajemo se. Bajdene, ne ulaziš u Belu kuću"

Reporterski tim BBC-ja razgovarao je s nekima od Trampovih pristalica okupljenih ispred Kapitola (zgrade američkog Kongresa), pre nego što je rulja provalila u njega i objavio videoprilog.

"Ne predajemo se. Bidene, ne ulaziš u Belu kuću", povikala je jedna Trampova obožavateljka sa kapom s natpisom "Tramp 2020" u kameru, razrogačenih očiju.

"Pens nas neće izneveriti, neće izneveriti Trampa. On će učiniti šta treba i osigurati da istina bude u Beloj kući 20. januara", dodala je ova žena, dovikujući ljudima pored sebe "je li tako" i smejući se.

"Zašto sam došla? Zašto ne bih bila ovde? Ovo je mesto gde trebamo biti danas", rekla je Marilin Vestrop.

"Bez obzira na to prođe li ovo dobro ili loše ili kako god prođe, (da mogu reći) da sam obavila svoj deo. Da sam bila ovde, da mogu reći svojim unucima da sam se borila za ovo, za vas. Da sam učinila ovaj sviet boljim za vas", rekla je Dženifer Perine.

"Mi smo ovde da bismo zauzeli stav. Ako mi ne zauzmemo stav, ko će to napraviti?", zapitao se Den Smit, s kapom s natpisom "Učinimo Ameriku ponovo velikom".

"Toliko je pitanja o nepravilnostima oko izbora da mi se slama srce što smo na ovoj tački u SAD-u", dodao je.

"Mi smo posvećeni vraćanju pravednosti u Ameriku"

"Ovo nije slučajnost. Mi smo posvećeni vraćanju pravednosti u Ameriku", izjavila je Kristina Broderik.

"Donald Tramp je očigledno ličnost kakva se javlja jednom u generaciji. Neki od nas ga vole, neki ga mrze. Ali niko ne privlači gomile kakve on privlači, bar ne za vreme naših života", ocijenio je Maks Lin.

"Samo želim da pravi pobednik ovih izbora bude predsednik. Kad vidite ove gomile ljudi, teško je poreći ko je imao veće glasačko telo", rekao je jedan mladić s maskom na licu.

I dok su neki rekli da će prihvatiti Bajdenovu pobedu ako bude potvrđena u Kongresu, drugi su komentirali kako će im to slomiti srce.

"Apsolutno sam ponosna"

I CNN je razgovarao s okupljenim Trampovim pristalicama. CNN-ov reporter upitao je dve demonstrantkinje jesu li ponosne zbog onoga što se dogodilo - konkretno, zbog istorijsko neviđenog haosa u Kapitolu, sedištu američke zakonodavne vlasti, u koji nije provaljeno na ovaj način još od rata s Velikom Britanijom 1814. kad je britanska vojska upala u Vašington i zapalila Kapitol i Belu kuću.

"Apsolutno (sam ponosna). Mislim da smo trebali ići sve do kraja i izvući senatore za kosu napolje i reći, dosta je bilo", odgovorila je CNN-ovom reporteru demonstrantkinja Peni Alison.

Kad je nju i drugu demonstrantkinju, Rene Pepi, reporter pitao šta se postiže s ovim nasiljem, negirale su da je uopšte došlo do nasilja.

"Ovo je bio miran protest"

"Nema nasilja. Ovo je bio miran protest", odgovorila je Pepi: "Niko ovde nije nikoga povredio. To je krivo."

To, naravno, nije istina. Ne samo što su fanatični demonstranti provalili u Kapitol, pritom se nasilno sukobljavajući s policijom, već je i četvoro ljudi izgubilo živote.

"Apsolutno, 100 odsto stojim iza ovoga što se danas dogodilo. 1000 odsto. Grozno je kako su ovi izbori ukradeni. Morao sam doći ovamo i obaviti svoju patriotsku dužnost", odgovorio je na isto pitanje Trampov obožavatelj Tod Poset.

CNN-ov reporter upitao je dve demonstrantkinje koje su se upravo vraćale iz Kapitola jesu li ponosne na ono što se tamo dogodilo.

"Nisam ponosna na to, žao mi je zbog toga i uzbuđena što se od 1776. do danas pokret "mi, narod" kreće napred. Tužno je to što se to moralo dogoditi", odgovorila mu je jedna demonstrantkinja s kapom s natpisom "Tramp 2020".

"Ponosna sam što su patriote danas izašle da pokažu podršku za našeg predsednika, jer Donald Tramp jeste naš predsednik", rekla je druga demonstrantkinja.