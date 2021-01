PRVE FOTOGRAFIJE I SNIMCI SA MESTA PADA AVIONA: Spasioci vade delove letelice iz mora! Nema nade da je neko od putnika preživeo?

Prema pisanju medija, u avionu je bilo 59 putnika, među kojima je bilo i dece.

Na društvenim mrežama pojavile su se i prev fotografije sa mesta nesreće na kojima se vidi kako spasioci izvlače krhotine iz vode očajnički tragajući za preživelima.

Avion kompanije Srividžava Er srušio se nekoliko minuta nakon poletanja sa aerodroma u Džakarti.

Avion je za manje od minuta pao sa visine od oko tri kilometra. Reč je o 27 godina starom avionu Boing 737-500, a nadležni su najavili dodatne informacije o nesreći.

