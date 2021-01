SVEDOCI VIDELI JEZIV PAD AVIONA - Njihove reči lede krv u žilama, čule su se dve EKSPLOZIJE! (FOTO+VIDEO)

Tako je na hiljade stanovnika indonežanskog ostrva u blizini kojeg je avion pao u more posvedočilo da su u trenutku nesreće čuli dva puta eksploziju i pronašli niz delova letelice u vodi.

Jedan od meštana kaže da je od lokalnih ribara dobio prve informacije o tragediji.

– Ribari na dva čamca u okeanu su videli dva puta ekspoloziju dok je još padala kiša. Videli su mali avion i odlučili da se vrate kući u dva sata. Zatim su prijavili slučaj vatrogascima i zatražili da zajedno odu na mesto nesreće – objašnjava jedan od stranovnika.

Sriwijaya aircraft #SJ182 goes missing shortly after take off from Jakarta. The Boeing 737-500 plane lost more than 10,000 ft altitude in less than a min before disappearing from radar.



Now sources confirmed the crash of the plane and the rescue team find parts of the plane. pic.twitter.com/jvzG3ibrpm