PLAČ I JAUCI NA AERODROMU U INDONEZIJI - PRONAĐENI DELOVI AVIONA! U avionu koji se srušio bile i TRI BEBE!

Na mestu pada Putnički avion Boing 737 kompanije Srividžaja Er u moru severno od prestonice Indonezije Džakarte među delovima aviona koji su izvađeni iz vode, nalaze se i delovi pocepane garderobe koji liče na muške farmerke.

Po mrklom mraku brojni spasilački brodovi i čamci i dalje pretražuju more u nadi da će naći preživele žrtva pada aviona.

Sriwijaya aircraft #SJ182 goes missing shortly after take off from Jakarta. The Boeing 737-500 plane lost more than 10,000 ft altitude in less than a min before disappearing from radar.



Now sources confirmed the crash of the plane and the rescue team find parts of the plane. pic.twitter.com/jvzG3ibrpm — Newshour Press (@Newshour_press) 09. јануар 2021.

Putnički avion Boing 737 kompanije Srividžaja Er, koji je poleteo iz Džakarte u Indoneziji, je izgubio kontakt sa kontrolom leta i nestao sa radara oko 14.40 po lokalnom vremenu. U vionu je bilo 62 putnika i članova posade.

#Indonesia



Awaking in US to terribly sad news. An Indonesian jetliner has crashed into the Java sea after takeoff. More than 60 people were believed aboard the #Boeing 737-524; Sriwijaya Air flight #SJ182 had taken off from Jakarta. https://t.co/sC7gGyLSNx @hkbeech reports. pic.twitter.com/qxef9coCyg — 🚶🏻Curtis S. Chin (@CurtisSChin) 09. јануар 2021.

#Indonesia



Awaking in US to terribly sad news. An Indonesian jetliner has crashed into the Java sea after takeoff. More than 60 people were believed aboard the #Boeing 737-524; Sriwijaya Air flight #SJ182 had taken off from Jakarta. https://t.co/sC7gGyLSNx @hkbeech reports. pic.twitter.com/qxef9coCyg — 🚶🏻Curtis S. Chin (@CurtisSChin) 09. јануар 2021.

U avionu je bilo 50 putnika i 12 članova posade, a među putnicima sedmoro dece od kojih su 3 bebe, naveli su lokalni zvaničnici. Rodbina i prijatelji putnika aviona sa leta SJY182 u suzama na aerodromu Supadio na Borneu čekaju vesti o svojim voljenima.

Kako se vidi na sajtu FlajtRadar24 avion se za manje od minuta spustio više od 3.000 metara!