APOKALIPTIČNE SCENE IZ PAKISTANA - Cela država utonula u mrak (FOTO+VIDEO)

- Zatamnjenje u celoj zemlji izazvano je iznenadnim padom frekvencije u sistemu za prenos električne energije - napisao je pakistanski ministar za energetiku Omar Ajub Kan na Tviteru, nakon što je cela zemlja utonula u mrak nešto pre ponoći po lokalnom vremenu, javlja Rojters.

Ministar je rekao je da čine sve napore da se utvrde razlozi ovog prekida isporuke električne energije i apelovao na građane da ostanu mirni i sačekaju da se problem reši.

#blackout all across Pakistan because of some major #electricity breakdown in Karachi, Lahore, islamabad, Quetta, and other cities of Pakistan. pic.twitter.com/pQtpc4T8La