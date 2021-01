KRVAVI PIR U ČIKAGU! Muškarac (32) ubio troje ljudi u nasumičnoj pucnjavi, pa je SEO U AUTOMOBIL i oduzeo sebi život (FOTO+VIDEO)

Istražitelji pokušavaju da utvrde motiv napada, koji je započeo u subotu popodne ubistvom 30-godišnjeg studenta Univerziteta u Čikagu, koga je Džejson Najtingejl upucao u glavu dok je sedeo u svom automobilu u garaži u četvrti Hajd Park, rekao je novinarima nadzornik čikaške policije Dejvid Braun, preneo je AP.

Najtingejl je potom nasumično ušao u stambenu zgradu, blok dalje, gde je pucao u 46-godišnjeg pripadnika obezbeđenja koji je sedeo za stolom i 77-godišnji ženu koja je uzimala poštu, rekao je Braun.

Pripadnik obezbeđenja je proglašen mrtvim u bolnici, a starija žena, kojoj je pucao u glavu, hospitalizovana je u kritičnom stanju, izvestio je "Čikago tribjun".

Najtingejl je krvavi pir nastavio potom u drugoj zgradi i oteo muškarca koga je poznavao u automobilu, a zatim otišao do prodavnice i ispalio hice, usmrtivši 20-godišnjaka i ranivši 81-godišnju ženu u glavu i vrat, rekao je Braun.

Žena je, takođe, u kritičnom stanju.

Po izlasku iz prodavnice, Najtingejl je ispalio hitac u 15-godišnju devojcicu koja se vozila automobilom sa majkom.

Devojčica je u kritičnom stanju, saopštila je policija.

Zatim se vratio u radnju u kojoj su policajci iz Čikaga istraživali raniju pucnjavu i pucao na policajce.

Niko od policajaca nije povređen, rekao je Braun.

