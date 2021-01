Umesto puderasto plavog modnog odela koje je Haris nosila na slikanju za naslovnu stranu, prva Afroamerikanka izabrana za potpredsednicu na slici nosi ležerniju odeću i popularne "starke", koje je ponekad nosila tokom kampanje, prenosi AP.

Kancelarija buduće potpredsednice odbila je da pruži zvanično reagovanje, a predstavnici ''Voga'' nisu odgovorili na zahtev Asošijejted presa za komentar.

Haris, poreklom iz Jamajke i Indije, pozirala je u svetloplavom odelu ispred zlatne pozadine za naslovnicu časopisa.

Takođe je pozirala, ležernije obučena u pantalone, sako i patike ispred ružičaste i zelene pozadine, za fotografije koje su bile predviđene za unutrašnjost časopisa, rekla je za AP osoba koja je učestvovala u pregovorima o tome kako će Haris biti prikazana.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!



