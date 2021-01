SKOK U SMRT! Žena se bacila sa 12. sprata držeći ĆERKU (5) U NARUČJU! Nije im blilo spasa!

Žena iz Bruklina skočila je u nedelju s krova zgrade Hels Kičen sa 12 spratova, držeći u naručju svoju petogodišnju ćerku, usmrtivši ih obe, saopštili su policija i prijatelji.

Oksana Patčin (39) i Olivia Patčin prebačene su u bolnicu Sent Luks Ruzvelt, gde su doktori mogli samo da konstatuju smrt, rekli su policija i izvori, prenosi Foks njuz.

“Sve je bilo sjajno s njom. Ne mogu da verujem. Ovo je strašno”, rekao je jedan poznanik nesrećne žene.

Policijski izvori i stanovnici zgrade rekli su da je žena posetila svoju prijateljicu u zgradi. Oksana je od prijateljice zatražila karticu za izlazak na krov, tvrdeći da želi ćerki da pokaže pogled, rekli su policijski izvori.

Kamere su potom snimile majku kako korača uokolo, pre nego što se popela preko bezbednosne ograde, uzela ćerku i skočila, rekli su izvori.

“Stvarno me uzdrmalo šta se dogodilo. To je vrlo, vrlo uznemirujuće”, rekao je stanar koji je tražio da ga se identifikuje samo kao Brajan.

