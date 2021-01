KRVAVI POHOD AUTOMEHANIČARA: Posle jurnjave kolima, ubio tri ubijena policajca u Protoriku (VIDEO)

Kradljivac automobila je ostao na slobodi u ponedeljak uveče, nakon policijske potere u San Huana zbog koje je četvrti policajac hospitalizovan u stabilnom stanju sa nespecifikovanim povredama, rekli su zvaničnici.

Epizoda se dogodila oko podneva na Ekpreso Roman Baldorioti de Castro, velikom autoputu koji povezuje San Huan sa glavnim gradskim aerodromom i preseca popularno odmaralište na plaži.

Zvuke kiše pmetaka i škripanja guma snimili su na video snimcima automobilisti na zakrčenoj autocesti.

Detalji sukoba nisu bili odmah dostupni, iako je policijski zvaničnik rekao agenciji AP da su dvojica policajaca pogođena, a treći pregažen.

Guverner Pedro R. Pjerluisi iz Portorika rekao je u objavi na Fejsbuku da će istražitelji neumorno raditi na dovođenju ubice pred lice pravde.

„Ovaj gubitak života treba da se okonča sada“, rekao je Pierluisi. „Naši ljudi i ove porodice zaslužuju više.“



BREAKING: Officers down in Puerto Rico - as many as 3 police officers have reportedly been wounded in an incident near the main airport in San Juan. Video shows one down in the middle of the highway.

Preliminary reports: this started with a carjacking pic.twitter.com/eWtv63i6iL