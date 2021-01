ŠOK NA FLORIDI! SNIMILI ZAŠTIĆENU MORSKU KRAVU I ŠOKIRALI SE: Na leđima joj bio urezan natpis TRAMP, a za taj potez sledi ozbiljna kazna (VIDEO)

Bespomoćna životinja, iz porodice lamantina, primećena je tokom vikenda na izvoru reke Homosasa u okrugu Citrus, nešto više od 100 kilometara severozapadno od Orlanda. Građani su ovo otkriće prijavili saveznim vlastima, a kako se čini, životinja nije ozbiljno povređena, ali joj je pomenuta reč urezana na algama koje joj rastu na leđima.

Inače, morske krave su zaštićene američkim zakonom i svako ko ih maltretira ili im na bilo koji način nanosi štetu može da završi u zatvoru na godinu dana ili da se suoči sa kaznom od 50.000 dolara.

"Iz mog iskustva, ovaj događaj je neuobičajen za ovu zajednicu. Očuvanje divljih životinja ključna je vrednost u okrugu Citrus. Zbog toga se ovo područje i naziva Obala prirode", rekao je Kreg Kavana, viši savezni službenik za divlje životinje zadužen za istragu.

Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.



Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.



If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe