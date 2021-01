TRAMPOV PRISTALICA KOJI JE UPAO U KONGRES NAĐEN MRTAV U SVOM DOMU - Stenton je ušao u kabinet Nensi Pelosi i ukrao njen laptop

Hapšen je u neredima 6. januara, a sada pronađen je mrtav u svom domu. Mediji su o njemu izveštavali da je upao u kabinet Nensi Pelosi i ukrao njen laptop.

Dejli mejl je objavio da je njegova supruga nazvala policiju 9. januara ujutro i rekla da "krvi ima svuda"..

Mrtvozornik okruga Fulton je ocenio da je Stanton izvršio samoubistvo. Policajci su u njegovoj kući pronašle dve poluautomatske puške SKS.

On se, prema navodima policije, u bio u podrumu, a prostrelnu ranu je imao na grudima.

Za šta je optužen Džordžija?

Za pokušaj da "uđe u određenu imovinu, to jest, u Kongresni teren Sjedinjenih Država, mimo volje Kangresne policije SAD“. Sudski dokumenti, do kojih su došli mediji, pokazuju da je Džordžija ostao i nakon policijskog časa u 18 sati nakon što su im policajci rekli da odu oko 19.15. Džordžija je bio suočen sa maksimalnom kaznom do 180 dana zatvora i/ili novčanom kaznom od 1.000 dolara.