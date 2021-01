Kongres kao vojna baza! Sednicu o Trampovom opozivu obezbeđuje Nacionalna garda (FOTO)

Sednicu na kojoj američki Kongres raspravlja o opozivu predsednika Donalda Trampa obezbeđuje Nacionalna garda. Kongres je pun vojnika pod oružjem, o čemu svedoče fotografije na društvenim mrežama, a pojedini izveštači iz kongresa komentarisali su na društvenim mrežama da Kongres izgleda kao vojna baza.

Predsednički dom američkog Kongresa održava sednicu na kojoj se raspravlja o impičmentu Trampa. Prethodno je Predstavnički dom, u kom većinu imaju demokrate, usvojio rezoluciju kojom se od potpredsednika SAD Majka Pensa zahteva da primeni 25. amandman ustava kojim bi preuzeo predsednička ovlašćenja zbog nesposobnosti predsednika.

While some GOP House members complain about having to walk through metal detectors, National Guard troops spent night sleeping on marble floors of the Capitol. pic.twitter.com/7odvIkoBOQ — Greg Miller (@gregpmiller) 13. јануар 2021.

​Pens je to odbio da uradi, pa je Predstavnički dom nastavio raspravu o impičmentu.

​Sednicu obezbeđuju jake snage Nacionalne garde pod oružjem, koje su raspoređene ne samo oko Kongresa, već i u samom zdanju na vašingtonskom Kapitolu.

Members of the National Guard are on hand at the U.S. Capitol as the House debates impeaching President Trump for the second time.



📷 Stephen Voss for POLITICO pic.twitter.com/zSSZ1A2wVH — POLITICO (@politico) 13. јануар 2021.

​Tokom prethodne sednice 6. januara, kada je Kongres potvrđivao rezultate elektorskog koledža i predsedničkih izbora, demonstranti koji podržavaju Donalda Trampa i njegove tvrdnje da su izbori neregularni, upali su u zgradu Kongresa. Kako je saopšteno, petoro ljudi je izgubilo život tokom tih nereda u Vašingtonu.

I spotted the National Guard sleeping in the hallways of the Capitol as I walked in this morning. pic.twitter.com/PzVpQCo5yU — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) 13. јануар 2021.

Reinforcements have arrived in the Capitol ahead of today’s impeachment vote and for inauguration week. All quiet for now.



Photos by my colleague Mike Lillis/The Hill pic.twitter.com/eT6FWqsSmd — Scott Wong (@scottwongDC) 13. јануар 2021.

​Demokratska većina u Predstavničkom domu pokrenula je opoziv Trampa sa obrazloženjem da je podsticao demonstrante na nasilje.