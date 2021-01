(UŽIVO) IZGLASAN OPOZIV DONALDA TRAMPA! Senat će odlučivati o uklanjanju predsednika SAD sa funkcije

Tramp je tako postao prvi predsednik u istoriji SAD koji je ikada dva puta bio opozvan.

Ranije danas, Predstavnički dom koji je pod kontrolom Demokrata usvojio je rezoluciju kojom urgiraju američkog potpredsednika Majka Pensa da se pozove na 25. amandman, odeljak 4, čime bi bio otvoren put ka uklanjanju Donalda Trampa sa funkcije. ​Pens je to odbio da uradi, pa je Predstavnički dom nastavio raspravu o impičmentu.

Opoziv će biti uspešan ako bude imao podršku svih demokrata i najmanje pet republikanaca.

Ovo nije prvi postupak protiv Donalda Trampa. U septembru 2019, Predstavnički dom predvođen demokratama pokrenuo je istragu protiv Trampa zbog njegovog navodnog pokušaja da dobije novac za svoju kampanju ucenom pružanju američke vojne pomoći Ukrajini.

21:53 - Završena rasprava, počinje glasanje

Počelo je glasanje o opozivu predsednika Donalda Trampa u Predstavničkom domu američkog Kongresa.Kongresmeni će glasati elektronskim putem.

21:49 - Još jedan Republikanac glasa za opoziv Trampa!

Republikanski predstavnik iz Mičigena Piter Majer je rekao da će podržati opoziv predsednika Trampa.

Meijer: "This vote is not a victory. It isn't a victory for my party, and it isn't the victory the Democrats might think it is... With a heavy heart, I will vote to impeach President Donald J. Trump." pic.twitter.com/NFPdbkGER6